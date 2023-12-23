https://news.day.az/society/1624565.html На ряде автомагистралей ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На ряде автомагистралей ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Из-за туманной и дождливой погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ухудшится видимость.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
24 декабря в связи с дождливой и туманной погодой на территории страны на некоторых автомагистралях видимость ухудшится до 300-800 метров.
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