На ряде автомагистралей ухудшится видимость

Из-за туманной и дождливой погоды на некоторых автомагистралях Азербайджана ухудшится видимость.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

24 декабря в связи с дождливой и туманной погодой на территории страны на некоторых автомагистралях видимость ухудшится до 300-800 метров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!