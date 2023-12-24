https://news.day.az/society/1624602.html В Азербайджане перевернулся автомобиль - есть погибший
В Азербайджане перевернулся автомобиль - есть погибший
На участке дороги Физули-Шуша, проходящей через село Беюк-Таглар Ходжавендского района, бетономешалка, управляемая Рахилем Агаевым (1978 г.р.), потеряла управление и перевернулась.
В результате аварии от полученных травм погиб пассажир - Эльчин Назаров (1976 г.р.). Водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, оба участника ДТП являются жителями села Насимикенд Билясуварского района.
Погибший в результате ДТП Эльчин Назаров - зять водителя.
Эльчин Назаров работал с Рахилем Агаевым на бетономешалке.
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