В Азербайджане перевернулся автомобиль

На участке дороги Физули-Шуша, проходящей через село Беюк-Таглар Ходжавендского района, бетономешалка, управляемая Рахилем Агаевым (1978 г.р.), потеряла управление и перевернулась.

В результате аварии от полученных травм погиб пассажир - Эльчин Назаров (1976 г.р.). Водитель был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, оба участника ДТП являются жителями села Насимикенд Билясуварского района.

Погибший в результате ДТП Эльчин Назаров - зять водителя.

Эльчин Назаров работал с Рахилем Агаевым на бетономешалке.

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