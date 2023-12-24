МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром

На территории Азербайджана дует сильный ветер, прогнозируется, что такая погода сохранится до 25 декабря.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), учитывая опасности, которые такие погодные условия могут создать для жизни и здоровья, МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: "Помните: пренебрежение правилами создает угрозу для жизни! В случае опасности звоните 112!".

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