https://news.day.az/society/1624626.html В Губе сильный ветер сорвал крышу «Зеленого театра» - ВИДЕО
В Губе сильный ветер сорвал крышу «Зеленого театра» - ВИДЕО
Ночью сильный ветер нанес ущерб инфраструктуре в Губинском, Гусарском, Сиязаньском и Хачмазском районах Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер сорвал крышу "Зеленого театра" в Губе, нанес серьезный ущерб электроэнергетике района.
В Гусарском и Хачмазском районах ветер повалил большие деревья на линии электропередачи, большинство жилых районов остались без света.
В Сиязане ветер сорвал крыши двух жилых домов. Серьезный ущерб нанесен электроэнергетической отрасли района.
Проводится ликвидация последствий непогоды.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре