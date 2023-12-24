В Губе сильный ветер сорвал крышу «Зеленого театра»

Ночью сильный ветер нанес ущерб инфраструктуре в Губинском, Гусарском, Сиязаньском и Хачмазском районах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер сорвал крышу "Зеленого театра" в Губе, нанес серьезный ущерб электроэнергетике района.

В Гусарском и Хачмазском районах ветер повалил большие деревья на линии электропередачи, большинство жилых районов остались без света.

В Сиязане ветер сорвал крыши двух жилых домов. Серьезный ущерб нанесен электроэнергетической отрасли района.

Проводится ликвидация последствий непогоды.

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