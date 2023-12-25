Стартуют региональные форумы национального форума НПО Азербайджана

С сегодняшнего дня стартуют региональные форумы национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, первое подобное мероприятие состоится сегодня в городе Лянкяран.

На форуме соберутся представители неправительственных организаций данного региона. Президент национального форума НПО Рауф Зейни отметил, что основная цель региональных форумов - на месте оценить потребности и ситуацию в регионах.

Отметим, что региональные форумы национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана продлятся до 8 января. Региональные форумы планируется продолжить 26 декабря в Губе, 27 декабря в Шеки, 29 декабря в Гяндже и 8 января 2024 года в Нахчыване.

10 января национальный форум НПО Азербайджана проведет в Баку общереспубликанский форум.

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