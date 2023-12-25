Почему задержался электропоезд Сумгайыт-Баку?

Сегодня утром произошла задержка в движении электропоезда Сумгайыт-Баку.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), причиной задержки стало повреждение проводки токоприемника в результате сильного порыва ветра.

"В связи с этим в графике движения поездов зафиксированы незначительные отклонения (6-8 минут)", - говорится в сообщении АЖД.

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