https://news.day.az/society/1624748.html Почему задержался электропоезд Сумгайыт-Баку?
Почему задержался электропоезд Сумгайыт-Баку?
Сегодня утром произошла задержка в движении электропоезда Сумгайыт-Баку.
Как сообщили в понедельник Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), причиной задержки стало повреждение проводки токоприемника в результате сильного порыва ветра.
"В связи с этим в графике движения поездов зафиксированы незначительные отклонения (6-8 минут)", - говорится в сообщении АЖД.
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