Начинается вакцинация от кори

В результате вспышки кори в европейском регионе с начала 2023 года локальное распространение инфекции в различных регионах Азербайджана продолжается.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, поступивщем в АЗЕРТАДЖ. В сообщении отмечается, что анализ зарегистрированных в стране случаев заражения и эпидемиологической ситуации показывает, что помимо детей до 10 лет заражения встречаются также среди детей старше 10 лет и взрослых.

"Такие случаи заражения наблюдаются преимущественно у лиц, восприимчивых к коревой инфекции, то есть у граждан до 40 лет, никогда не болевших этим заболеванием или не прошедших вакцинацию от кори.

Министерством здравоохранения в целях защиты здоровья населения и профилактики инфекций в страну завезены соответствующие вакцинные препараты для проведения прививочных мероприятий среди населения в возрасте 11-40 лет, вовремя не привитого от кори. В настоящее время ведется работа по организации иммунизационных мероприятий.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций считает важным вакцинировать против коревой инфекции детей до 10 лет в соответствии с действующим в стране календарем профилактических прививок, а также лиц в возрасте 11-40 лет, которые в связи с заражением корью в настоящее время считаются уязвимыми.

Для вакцинации указанных групп населения рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению, относящемуся к детской и пожилой группам.

Однократной вакцинации достаточно, чтобы защитить от заражения группы населения в возрасте 11-40 лет", говорится в сообщении Минздрава.

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