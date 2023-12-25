Сильный ветер нанес ущерб учебным заведениям в некоторых регионах Азербайджана

Сильный ветер, наблюдавшийся в регионах Азербайджана, нанес ущерб учебным заведениям ряда районов и сел, разрушена часть кровли нескольких детских садов и школ, повалены деревья, в некоторых зданиях разбиты оконные стекла.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, был проведен осмотр поврежденных зданий детсадов и школ, приняты необходимые меры по проведению ремонтно-восстановительных работ.

Ситуация не повлияла на образовательный процесс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!