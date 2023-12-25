https://news.day.az/society/1624807.html Сильный ветер нанес ущерб учебным заведениям в некоторых регионах Азербайджана
Сильный ветер нанес ущерб учебным заведениям в некоторых регионах Азербайджана
Сильный ветер, наблюдавшийся в регионах Азербайджана, нанес ущерб учебным заведениям ряда районов и сел, разрушена часть кровли нескольких детских садов и школ, повалены деревья, в некоторых зданиях разбиты оконные стекла.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, был проведен осмотр поврежденных зданий детсадов и школ, приняты необходимые меры по проведению ремонтно-восстановительных работ.
Ситуация не повлияла на образовательный процесс.
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