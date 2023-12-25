В Баку ожидается потепление?

Обнародован прогноз погоды на 26 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм рт. ст. до 764 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных территориях ожидаются переменные осадки, снег, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 12-17°, днем 0-5° мороза .

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!