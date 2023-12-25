TƏBİB о начале процесса вакцинации от кори

Как уже сообщалось, министерством здравоохранения Азербайджана в целях сохранения здоровья населения ввезены в страну соответствующие вакцинные препараты для проведения мероприятий по вакцинации населения в возрасте от 11 до 40 лет, не прошедшего своевременную вакцинацию против кори. В настоящее время ведется работа по организации мероприятий по иммунизации.

Об этом говорится в информации, распространенной Объединением управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), сообщает в понедельник Day.Az.

Отмечено, что для проведения иммунизационных мероприятий в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в настоящее время осуществляется подготовка соответствующей инструкции.

"После завершения приема-сдачи ввезенных вакцин начнется процесс вакцинации против кори лиц из соответствующих категорий населения. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о правилах проведения процесса вакцинации и медицинских учреждениях, предоставляющих амбулаторно-поликлинические услуги, в которых этот процесс будет организован. Отметим, что для защиты групп населения в возрасте 11-40 лет от заражения корью достаточно сделать 1 прививку, процесс вакцинации будет проводиться на добровольной основе", - сказали в ведомстве.

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