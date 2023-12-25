Ввод в строй Хачинчайского водохранилища значительно улучшит ситуацию с орошением земельных участков в Агдаме

Хачинчайское водохранилище за период почти 30-летней армянской оккупации территории, на которой оно находится, пришло в непригодное для эксплуатации состояние, так как там не проводилось каких-либо ремонтно-восстановительных работ. После освобождения азербайджанских земель от оккупации на водохранилище были проведены необходимые работы.

Как сказал Trend представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Фуад Насиров, ввод в строй водохранилища улучшит водоснабжение земельных участков в Агдамском районе, передает Day.Az.

"Это создаст условия для значительного улучшения водоснабжения 7 тысяч гектаров земельных участков", - сказал он.

Напомним, что 24 декабря 2023 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию в Агдамском районе после ремонтно-восстановительных работ Хачинчайского водохранилища.

Отметим, что согласно плану мероприятий, ремонтно-восстановительные работы были проведены на Хачинчайском водохранилище вместе с каналом протяженностью 7 километров.

Расположенное на территории Агдамского района Хачинчайское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1964 году. Общая вместимость водохранилища составляет 23 миллиона кубометров, высота плотины - 44 метра, длина - 940 метров, площадь зеркальной поверхности воды - 176 гектаров. Поскольку территория, где расположено водохранилище, на протяжении 28 лет находилась под оккупацией, возникли серьезные трудности с подачей воды на орошаемые из этого источника земельные участки площадью 7 тысяч гектаров. Поступающие в Хачинчайское водохранилище по технической схеме воды очищаются и подаются в основной магистральный канал общей водопропускной способностью 3,2 кубометра в секунду. Вместе с плотиной также отремонтирован и восстановлен начальный 6,64-километровый участок канала. На территории, прилегающей к водохранилищу, построены новое административное здание и сторожевой корпус, ремонтная мастерская и насосная.

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