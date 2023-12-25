Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Забух

Сегодня утром семьи бывших вынужденных переселенцев, выехавшие из Гарадагского района Баку в Лачин, прибыли в родное село Забух.

Как сообщает Day.Az, село Забух Лачинского района сегодня приняло еще 27 семей, тем самым положен конец тоске по родному краю еще 95 человек.

Новоприбывших жителей встретили в селе в торжественной обстановке. Они выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, с глубоким уважением почтили память шехидов.

Тем самым в селе Забух обеспечено постоянное проживание 203 семей, то есть 783 человек.

Отметим, что для жителей Забуха созданы все условия для проживания в домах, построенных в их родном селе по указанию главы государства.

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