Возникли сбои в графике движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги

Из-за технической проблемы в электроснабжении возникли сбои в графике движения поездов по направлению Баку-Пиршаги.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В графике движения пассажирских поездов, отправившихся сегодня в 18:30, 18:45 и 18:10 по маршруту Баку-Пиршаги, произошли сбои из-за технической неисправности в электроснабжении на станции Забрат-Пиршаги и на платформе Мамедли. Идет процесс пересадки пассажиров в поезд, следующий в обратном направлении. При этом продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии", - отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!