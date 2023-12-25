https://news.day.az/society/1624989.html Восстановлено движение поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги
Восстановлено движение поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги
Подача электроэнергии по маршруту движения поездов Баку-Пиршаги восстановлена.
Об этом сообщили Day.Az в понедельник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, техническая неисправность, возникшая сегодня в 19:00 в сфере электроснабжения по маршруту Баку-Пиршаги, была устранена в 21:00 и движение поездов восстановлено.
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