Восстановлено движение поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги

Подача электроэнергии по маршруту движения поездов Баку-Пиршаги восстановлена.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, техническая неисправность, возникшая сегодня в 19:00 в сфере электроснабжения по маршруту Баку-Пиршаги, была устранена в 21:00 и движение поездов восстановлено.

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