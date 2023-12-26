Важная новость о социальных выплатах

Некоторое время назад сообщалось, что социальная помощь в Азербайджане за декабрь будет выплачена раньше обычного (в связи с новогодними праздниками) - до 22 декабря. Теперь среди граждан звучат жалобы на задержку выплат.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана, выплаты будут завершены до конца месяца.

"Выплаты пенсий по республике завершены. Другие социальные выплаты не задерживаются и будут завершены в конце месяца", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 8 декабря были выплачены декабрьские пенсии по городам Баку и Сумгайыт, а также Абшеронскому району.

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