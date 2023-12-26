Пойдет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на 27 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм рт. ст. до 760 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в некоторых районах временами туман, умеренный западный ветер вечером временами усилится.

Температура воздуха составит 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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