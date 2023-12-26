На трассе Баку-Сумгайыт произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел рядом с Хырдаланским кладбищем.

В результате столкновения автомобиля "Toyota Prius" с грузовиком пострадали водители.

Факт расследуется.

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