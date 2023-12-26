https://news.day.az/society/1625123.html ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие - ФОТО
ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие - ФОТО
На трассе Баку-Сумгайыт произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел рядом с Хырдаланским кладбищем.
В результате столкновения автомобиля "Toyota Prius" с грузовиком пострадали водители.
Факт расследуется.
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