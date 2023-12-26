Пограничники перехватили крупную партию наркотиков на границе с Ираном

На служебной территории погранотряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана задержаны лица, пытавшиеся переправить крупное количество наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в ГПС, 24 декабря в 23:50 пограннаряд заметил на служебной территории пограничной заставы вблизи села Остайир Ярдымлинского района передвижение из Ирана в Азербайджан четырех неизвестных. Погранзастава была поднята по тревоге, служебная территория перекрыта, начались поисковые меры, были проинформированы правоохранительные органы.

Был задержан один из нарушителей границы - житель села Остайир Рахимов Халид Тейюб оглу.

В ходе осмотра территории было обнаружено и изъято более 64 кг наркотического вещества (марихуана и опий), 100 психотропных таблеток "Dimenhydrinate 50 mg - Jalinous".

Были установлены личности и других членов преступной группы и 25 декабря в 00:35 были задержаны жители Ярдымлинского района - Рахимов Саиг Тейюб оглу и Джаббаров Джавид Алииса оглу, а в 10:30 другой контрабандист Гасымов Нурлан Фитат оглу.

Следственно-оперативные меры по факту продолжаются.

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