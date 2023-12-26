Гидрометцентр предупреждает

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 27 декабря до полудня 28 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, утром в некоторых частях полуострова - до 28-32 м/.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с вечера 28 декабря до утра 29 декабря в некоторых частях полуострова возможны осадки.

В районах Азербайджана с вечера 27 до вечера 28 декабря местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, 23-25 м/с, 28 декабря в отдельных местах - до 28-32 м/с.

С 28 декабря до утра 29 декабря в основном в северных и восточных районах ожидаются кратковременные осадки в виде снега, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах (Балакян-Шеки,Губа-Гусар, Лянкяран-Астара) осадки примут интенсивный характер.

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