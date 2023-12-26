В одном из районов Баку выделен участок под строительство СЭС

Кабинет министров Азербайджана предписал выделить свыше 300 га земли в поселке Пирсаат Гарадагского района Баку под строительство солнечной электростанции (СЭС), сообщает во вторник Day.Az.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Во вторник документ был опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, 300,77 га земли государственного резервного фонда определены как зона возобновляемых источников энергии для строительства СЭС.

Минэнерго Азербайджана предписано выбрать производителя электроэнергии, Госкомитету по архитектуре и градостроительству - выдать разрешение на строительство СЭС.

Как сообщили Trend в минэнерго Азербайджана, территория выделена не под какой-то конкретный проект, и будет определено, какая компания (структура) будет осуществлять деятельность на выделенном участке.

Отметим, что Азербайджан последние несколько лет активно развивает проекты по возобновляемым источникам энергии, в частности СЭС и ветроэлектростанциям.

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