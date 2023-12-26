ВОЗ о вакцинации детей от кори

Охват вакцинацией против кори в странах мира сократился из-за пандемии COVID-19. В результате этой тенденции заболеваемость корью в 2022 году увеличилась на 18% во всем мире по сравнению с 2021 годом, а смертность - на 43%.

Об этом Day.Az сообщили в азербайджанском офисе ВОЗ.

Согласно новой оценке ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, эта ситуация означает, что количество случаев заболеваемости корью, по оценкам, достигает 9 миллионов, а смертность - 136 000, при этом большинство составляют дети. Случаи заболеваемости корью представляют риск для всех стран и сообществ, где охват вакцинацией ограничен.

Роль вакцинации в предотвращении широкого распространения случаев заболеваемости корью неоценима. Только с 2000 по 2022 годы вакцина против кори предотвратила гибель 57 миллионов человек во всем мире от этой болезни.

Отметим, что вакцина против кори является одним из основных компонентов программ иммунизации. Риск широкого распространения болезни возникает в странах, где охват вакцинацией против кори ниже 95%. В текущий период корь продолжает представлять серьезную угрозу для здоровья населения. В период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года в странах Европейского региона ВОЗ было зарегистрировано более 30 000 случаев заражения корью.

ВОЗ призывает все страны активизировать усилия по вакцинации каждого ребенка против кори и других болезней. Кроме того, чтобы помочь предотвратить эпидемии, все партнеры в области здравоохранения на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях должны работать над усилением мер реагирования на эпидемии путем внедрения надежных систем контроля.

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