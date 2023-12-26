Кандидатам в президенты будут предоставлены бесплатное эфирное время и место для публикаций в СМИ

В целях проведения предвыборной агитации лицами, кандидатуры которых зарегистрированы для участия во внеочередных президентских выборах, им будут предоставлены бесплатное эфирное время и место для публикаций в ряде средств массовой информации.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Это нижеследующие медиа-субъекты:

- компания "Общественное телевидение и радиовещание";

- газета "Азербайджан";

- "Xalq qəzeti";

- газета "Республика";

- газета "Бакинский рабочий".

При принятии вышеуказанными структурами, в том числе другими теле- и радиовещателями и редакциями периодических изданий решения о возможности выделения платного эфирного времени для предвыборной агитации или места для публикации, должно быть направлено соответствующее уведомление в Центральную избирательную комиссию Азербайджанской Республики, опубликована информация об основании, условиях и размере оплаты за предоставление эфирного времени и площадки не позднее 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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