https://news.day.az/society/1625282.html В Баку состоится праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года
В Баку состоится праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года
31 декабря в 00:00 часов в Баку состоится праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.
Как сообщает в среду Day.Az, на территории Приморского национального бульвара уже начались подготовительные работы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре