В Баку состоится праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года

31 декабря в 00:00 часов в Баку состоится праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Как сообщает в среду Day.Az, на территории Приморского национального бульвара уже начались подготовительные работы.

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