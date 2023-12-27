Каким будет график работы Бакметрополитена в праздничные дни?

31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и в дни празднования Нового года в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В часы пик на участке "28 мая"- "Ази Асланов" интервал между поездами составит 2 минуты. 31 декабря и 1 января 2024 года движение поездов в направлении "28 мая-Ази Асланов" будет организовано с интервалом 2,5 минуты с 07:00 утра до 21:00 вечера.

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