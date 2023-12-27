Азербайджан объявлен свободной от малярии страной

В 2023 году Азербайджан, Таджикистан и Белиз были объявлены свободными от малярии странами.

Как сообщают зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в послании по случаю завершения года, передает Day.Az.

Во многих государствах были ликвидированы забытые тропические болезни, включая сонную болезнь в Гане, трахому в Бенине, Мали и Ираке и лимфатический филяриатоз в Бангладеш и Лаосе. Он обратил внимание также на успехи в борьбе с полиомиелитом и на тот факт, что еще 30 стран внедрили вакцину против вируса папилломы человека по мере продвижения мира к ликвидации рака шейки матки. Гебрейесус отметил важное значение для мирового здравоохранения решений 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), а также решений Генеральной Ассамблеи ООН, где главы государств "обязались способствовать всеобщему охвату услугами здравоохранения, положить конец туберкулезу и защитить мир от будущих пандемий".

Среди основных вызовов и угроз для здравоохранения гендиректор ВОЗ назвал тяжелые последствия конфликта в Газе и других районах мира и вспышки малярии более чем в 40 странах. Говоря о задачах на 2024 год, он подчеркнул важное значение переговоров о заключении международного соглашения о подготовки к пандемиям.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом действовал с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.

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