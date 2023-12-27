Землетрясение в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что по данным Бюро по изучению землетрясений, на территории Нефтчалинского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8 балла.

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