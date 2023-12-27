https://news.day.az/society/1625344.html Задержаны граждане Пакистана при попытке нарушить границу Азербайджана
Задержаны граждане Пакистана при попытке нарушить границу Азербайджана
Задержаны трое граждан Пакистана, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии на территории погранзаставы вблизи села Садыхлы Агстафинского района погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы (ГПС).
Как сообщили Day.Az в Службе, было установлено, что задержанные официально приехали в Азербайджан, но, нарушив государственную границу в направлении Грузии, собирались мигрировать в одну из европейских стран.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.
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