Полиция арестовала наркодилера

Задержан мужчина, доставивший в Баку для продажи 24 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате спецоперации, проведенной на территории Бинагадинского района города Баку сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан житель столицы Имамверди Искендеров (1993 г.р.). В ходе обыска при нем и в его автомобиле было обнаружено и изъято 24 кг наркотиков. И.Искендеров сообщил, что доставил наркотики в Баку из Астаринского района по указанию своего знакомого, гражданина Ирана для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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