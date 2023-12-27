Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление государственной дорожной полиции (УГДП) города Баку обратилось к водителям в связи с нестабильными погодными условиями, которые будут наблюдаться на территории республики 27 и 28 декабря.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении.

УГДП просит водителей учитывать высокую вероятность внезапного изменения направления движения автомобиля в ветреную погоду, быть особенно внимательными при выезде из тоннелей на открытую местность: "Водители должны выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями и не парковать транспортные средства вблизи временных сооружений, рекламных щитов, деревьев.

На открытых участках дороги следует ограничить движение грузовых автомобилей, мопедов и транспортных средств мотоциклетного типа. Такие погодные условия для них крайне неблагоприятны и опасны. При необходимости не исключается ограничение движения подобных транспортных средств сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Отметим, что по информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 27 декабря до вечера 28 декабря местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, с 28 декабря на отдельных территориях - до 28-32 м/с.

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