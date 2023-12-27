Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 28 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но к вечеру местами возможны осадки. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм рт. ст. до 770 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но утром, начиная с горных территорий, местами пройдут осадки, ожидается снег. В частности, на Большом Кавказе местами ожидается снегопад. В ряде районов туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит 2-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2°до 3° тепла, днем 3-6° тепла.

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