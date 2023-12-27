Утверждены правила организации расследований нарушения безопасности на инфраструктуре АЖД

Кабинет Министров Азербайджана утвердил "Правила организации и оформления расследований инцидентов, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации на инфраструктуре железнодорожного транспорта", сообщает в среду Day.Az.

Как следует из официального документа, правила уточнены для структур в Азербайджане, которые действуют на территории страны, так и взаимодействуют с соседними странами, в случае если инцидент имел место за пределами Азербайджана, но с участием железнодорожного состава, принадлежащего Азербайджанской Республике.

В случае внештатной ситуации за пределами страны, действия осуществляются в соответствие с Протоколом заседания № 73 Совета железнодорожного транспорта стран СНГ и Балтии от 27 ноября 2020 года.

"Служебное расследование нарушений безопасности движения поездов и маневровых действий составов проводится во взаимодействии с администрацией железных дорог согласно "Инструкции о порядке деятельности". А регистрация происшествия и оформление определяется собственником инфраструктуры или собственником железной дороги необщего пользования", - отмечено в правилах.

Также в данном документе Кабмина определены случаи, когда органы полиции, местные исполнительные органы власти, перевозчики, а также другие соответствующие учреждения, в зависимости от характера происшествия и вызванных ими последствий, немедленно информируются об инцидентах:

- несчастный случай;

- серьезная авария;

- разлив (перелив) опасных грузов.

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