В Агдаме 4-й и 5-й жилые комплексы построят на 26 гектарах

В Агдаме 4-й жилой комплекс будет построен на площади около 14 гектаров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

"В жилых домах, которые будут построены в этом комплексе, будет 1080 квартир на общей площади 137 тысяч квадратных метров. В комплексе будет 36 однокомнатных, 363 двухкомнатных, 484 трехкомнатных, 197 четырехкомнатных квартир. Кроме того, на 12 гектарах будет построен 5-й жилой комплекс, большую часть территории которого составит зеленая зона. Всего в жилых домах, которые будут построены в этом комплексе, будет 1115 квартир. Из них 25 будут однокомнатными, 314 - двухкомнатными, 552 -трехкомнатными и 224 - четырехкомнатными", - сказал Баширов.

По его словам, в жилых комплексах предусмотрено создание спортивных площадок, уголков отдыха, велосипедных стоянок и других необходимых объектов инфраструктуры.

"Все здания будут обеспечены водой, электричеством, высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться через центральную котельную систему. При строительстве зданий будут использоваться теплоемкие природные строительные материалы", - отметил он.

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