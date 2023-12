Бакинский книжный центр назвал бестселлеры 2023 года

Бакинский книжный центр представил Day.Az список бестселлеров (ТОП-5) 2023 года.

Книги на азербайджанском языке:

1. "Человек, лежащий на рельсах" Ровшан Абдуллаоглу

2. "В этом городе никого нет" Ровшан Абдуллаоглу

3. "Дьявол" Гусейн Джавид

4. "Мертвецы" Джалил Мамедгулузаде

5. "Обманутые звезды" Мирза Фатали Ахундзаде.

Зарубежные авторы на азербайджанском языке:

1. "Чем люди живы" Лев Толстой

2. "Шахматная новелла" Стефан Цвейг

3. "Белые ночи" Федор Достоевский

4. "Письмо отцу" Франц Кафка

5. "Маленький принц" Антуан Сент-Экзюпери.

Азербайджанские авторы на русском языке:

1. "Али и Нино" Курбан Саид,

2. "Бахадур и Сона" Нариман Нариманов

3. "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви

4. "Сокровищница тайн" Низами Гянджеви

5. "Семь красавиц" Низами Гянджеви.

Зарубежные авторы на русском языке:

1. "Три товарища" Эрих Мария Ремарк

2. "Превращение" Франц Кафка

3. "Маленький принц" Антуан Сент-Экзюпери

4. "Идиот" Федор Достоевский

5. "Убить пересмешника" Харпер Ли.

Азербайджанские авторы на зарубежных языках:

1. "Ali and Nino" Kurban Said

2. "Etiquette" Jamila Musayeva

3. "Poems" Imadeddin Nasimi

4. "The girl from the golden horn" Kurban Said

5. "The man on the rails" Rovshan Abdullaoglu.

Зарубежные авторы на иностранном языке:

1. Серия "Дневник Слабака" Джефф Кинни

2. "451 по Фаренгейту" Рэй Брэдбери

3. "Атомные привычки" Джеймс Клир

4. "1984" Джордж Оруэлл

5. "Икигай" Кен Моги.

