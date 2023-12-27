В Агдаме будет построено село в современном стиле с сохранением исторических традиций. Для переселения 2546 человек в новое село Гияслы будет построено 656 частных жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

Он отметил, что в ходе поездки в Агдам главой государства был заложен фундамент сел Гияслы, Салахлы Кенгерли и Баш Гервенд. "В селе Гияслы предусмотрено строительство 656 частных жилых домов, в Салахлы Кенгерли - 150, а в селе Баш Гервенд - 851 частного жилого дома. Частные жилые дома будут 2-, 3-, 4-, 5-комнатными. Также предусмотрено строительство нежилых объектов, таких как клубно-общинный центр, административное здание, объекты торговли и общественного питания и т.д.", - сказал он.

Башир Гаджиев отметил, что в селах, фундамент которых ранее был заложен главой государства, уже начато строительство частных жилых домов. "В селах Хыдырлы, Сарыджалы и Кенгерли уже завершены работы по сносу и вертикальной планировке, начато строительство домов. Работа идет полным ходом. На следующих этапах начнутся дорожные и коммуникационные работы. Также ожидается начало строительства нежилых объектов", - сказал он.

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