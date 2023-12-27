Протяженность внутренних дорог города Агдам составит 189,7 километра

Согласно Генеральному плану города Агдам, общая протяженность внутренних дорог города составляет 189,7 километра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам старший специалист Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Мамед Мамедов.

Он отметил, что внутренние дороги города Агдам планируется построить в соответствии с поперечным профилем шести типов.

"В зависимости от важности каждого типа поперечного сечения количество полос движения составляет от 2 до 8, ширина зеленой полосы - 1,5-3 метра, ширина велосипедной полосы - 1,5 метра, ширина пешеходной полосы - 4-6 метров.

Ширина земляного полотна 17,5-километрового участка автомобильной дороги общей протяженностью 189,7 километров составит 55-60 метров. Эта дорога будет состоять из 6-8 полос движения. Дороги общегородского значения будут иметь протяженность 50 км с 4 полосами движения, а общая протяженность дорог местного значения составит 122,2 километра с двумя полосами движения. Строительство внутренних дорог Агдама планируется завершить в 2026 году", - добавил М.Мамедов.

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