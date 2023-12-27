Представлен проект нового Центрального парка Агдама

Наряду с новыми жилыми комплексами в Агдаме будет построен Центральный парк на территории площадью пять гектаров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

По его словам, создаются все условия для улучшения условий жизни бывших вынужденных переселенцев, которые будут переселены в реконструированный город Агдам.

Общая территория Центрального парка будет разделена на четыре зоны. Будут созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий на городской площади, в Ботаническом саду, в луговой и лесной зонах. Здесь также будут функционировать чайные дома, объекты отдыха и общественного питания, культурно-просветительские площадки, образовательные и оздоровительные зоны, а также активные игровые зоны, в том числе водные. В Центральном парке Агдама будут посажены различные породы деревьев и декоративные кустарники, а также созданы все условия для желающих отдохнуть и заняться спортом.

Представляем вниманию читателей проект нового Центрального парка города Агдам.

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