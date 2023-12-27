Определен статус государственного заповедника "Хыналыг и Кочевой путь"
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно документу, в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики", добавлен Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и кочевой путь".
Регистрационная часть документа отменена.
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