Ремонтно-восстановительные работы на ряде водохранилищ в Карабахе завершатся в ближайшее время

За счет средств, выделенных на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, завершены ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Суговушан на территории Тертерского района, Хачинчай на территории Агдамского района, в том числе левобережной части реки Тертерчай. Ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Кенделенчай 1, Кенделенчай 2 и Ашагы Кенделенчай планируется завершить в ближайшие дни.

Об этом сказал журналистам советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что продолжается строительство Забухчайского водохранилища на территории Лачинского района. "Работы по строительству магистрального канала, который будет забирать воду из водохранилищ "Гыз галасы", Хакаричай и Баргушадчай и отходящих от них каналов, планируется начать в ближайшие годы. Указанные проекты являются не только большим успехом в решении вопросов водоснабжения в Азербайджане, но и значительным вкладом в социально-экономическое развитие регионов, в частности Карабахской и Восточно-Зангезурской зон. Начата реализация распоряжений главы государства "О мерах по реализации пилотного проекта в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды" и "О мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море", в том числе определен запас коллекторно-дренажных вод, которые можно использовать для орошения. В текущем году был проведен тендер на проект по строительству водоочистного сооружения на Главном Миль-Муганском коллекторе для подачи воды в определенных объемах в оросительные каналы в Саатлинском и Сабирабадском районах, начата работа по подготовке соответствующего технико-экономического обоснования и рабочей проектной документации. Режимы работы водохранилищ взяты под строгий контроль Государственной водной комиссии, где также представлено агентство, регулярно проводятся оперативные корректировки режимов работы водохранилищ. Именно в результате этих мер в настоящее время в водохранилищах накоплено на 3,9 миллиарда кубометров воды больше, чем в 2020 году, и на 2,2 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. Это оказало положительное влияние на водоснабжение посевных площадей в прошлом году, а также дает основания для более оптимистичных прогнозов на оросительный сезон следующего года", - отметил он.

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