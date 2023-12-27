В Азербайджане 30 декабря будет коротким рабочим днем

В соответствии с частью 1 статьи 108 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, за исключением случаев, предусмотренных статьями 91, 92 и 93 Кодекса, на остальных рабочих местах продолжительность рабочего дня накануне дня голосования, праздничных дней, не являющиеся рабочими, а также накануне Дня всенародной скорби независимо от количества рабочих дней в неделе, сокращается на один час.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 9 декабря 2023 года, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года меняются местами с рабочими днями 4 и 5 января 2024 года.

В связи с этим, поскольку 30 декабря является предпраздничным рабочим днем при пятидневной и шестидневной рабочей неделе, продолжительность этого рабочего дня на рабочих местах сокращается на один час (за исключением случаев, предусмотренных статьями 91, 92 и 93 Трудового Кодекса).

В подсистеме "Труд и занятость" также размещена информация об этом для работодателей.

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