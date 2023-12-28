В Лачин возвращаются ещё 80 бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 28 декабря очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 25 семей - 80 человек.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 408 семей, или 1555 человек в городе Лачин.