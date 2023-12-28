Сильный ветер вызвал перебои в электроснабжении железной дороги

Перебои в подаче электроэнергии из-за сильного ветра привели к тому, что поезда отошли от графика движения.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, из-за технического сбоя в подаче электроэнергии в результате сильного ветра, начавшегося сегодня утром, имеются частичные отклонения в графике движения поездов по направлению Сумгайыт-Пиршаги-Баку.

При этом машинистам было поручено снизить скоростной режим поездов на некоторых участках из-за сильного ветра, чтобы безопасно доставить пассажиров по месту назначения.

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