https://news.day.az/society/1625575.html Как долго продлится ветреная погода?
Как долго продлится ветреная погода?
Ветреная погода 28 декабря продержится в течение всего дня.
Как передает Day.Az, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.
Она отметила, что максимальная скорость ветра местами составит 28-33 м/сек. К вечеру ветер постепенно ослабнет.
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