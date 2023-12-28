Пути обеспечения на освобожденных территориях Азербайджана очищаются от снега.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Отмечается, что принимаются необходимые меры по организации служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой, горной местности, на высоком уровне в любых погодных условиях.

"Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии очищают от снега пути обеспечения на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана и поддерживают их в рабочем состоянии, обеспечивая безопасное и непрерывное движение колонн автомобильной и боевой техники. Мероприятия по инженерному обеспечению будут продолжены в плановом порядке и в предстоящем году", - говорится в сообщении ведомства.

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