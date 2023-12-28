Избран новый глава Бакинской епархии РПЦ

Иеромонах Филарет (Тихонов) избран правящим архиереем Бакинской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на официальный сайт Московского патриарха.

Решение было принято на состоявшемся 27 декабря заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Отметим, что его предшественник архимандрит Александр скончался 10 июня 2021 после продолжительной и тяжелой болезни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!