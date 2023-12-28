Сильный пожар у дороги Баку-Губа-госграница с РФ

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании на территории, где хранятся пластиковая посуда, бытовые и деревянные отходы, расположенные на обочине автодороги Баку-Губа-госграница с Россией.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на территорию привлечены соответствующие силы МЧС.

В настоящее время сильный ветер затрудняет тушение пожара, но пожарные продолжают операцию по тушению пожара.

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