https://news.day.az/society/1625620.html Сильный пожар у дороги Баку-Губа-госграница с РФ - ВИДЕО
Сильный пожар у дороги Баку-Губа-госграница с РФ - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании на территории, где хранятся пластиковая посуда, бытовые и деревянные отходы, расположенные на обочине автодороги Баку-Губа-госграница с Россией.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на территорию привлечены соответствующие силы МЧС.
В настоящее время сильный ветер затрудняет тушение пожара, но пожарные продолжают операцию по тушению пожара.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре