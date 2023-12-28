В Азербайджане может подешеветь мясо

В Азербайджане ожидается снижение цен на говядину и баранину.

Как передает Day.Az, Trend в четверг провел опрос среди предпринимателей, работающих на мясном рынке, относительно изменения цен на мясо в преддверии Нового года.

В результате опроса выяснилось, что в настоящее время нет никаких изменений в цене на мясо и роста цен не ожидается. В ходе опроса также стало известно, что в ближайшее время планируется массовый ввоз в Азербайджан крупного и мелкого рогатого скота.

Рогатый скот, в основном, предполагается завозить из России. Предприниматели заявляют, что это создаст изобилие на рынке и неизбежно произойдет снижение цен как на говядину, так и на баранину.

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