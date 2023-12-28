Как будут работать банки и пункты обмена валюты на праздники?

В нерабочие дни с 31 декабря 2023 года по 6 января 2024 года будут работать некоторые филиалы и отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты, сообщает в четверг Day.Az.

Центральный банк Азербайджана отмечает, что в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты для граждан и туристов, посещающих Азербайджан в праздничные дни, в общей сложности будут функционировать 101 точка обмена валюты 14 банков (в том числе 7 точек продаж 3 банков в круглосуточном режиме), 74 филиала ООО "Азерпочт", 5 обменных пунктов валюты, имеющих лицензию на обмен валюты (в том числе 1 в круглосуточном режиме).

График работы в праздничные дни: банков, ООО "Азерпочт", валютно-обменных пунктов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!