Какой будет погода завтра

Обнародован прогноз погоды на 29 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны осадки, на севере Абшеронского полуострова в течение непродолжительного времени возможен дождь с мокрым снегом. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 8-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм рт. ст. до 774 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром местами возможны переменные осадки, в горах - снег. В ряде районов временами туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

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