Из-за сильного ветра пострадали 3 человека

В связи с сильным ветром в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 3 вызова. На место прибыли бригады скорой помощи.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.

Трое пострадавших госпитализированы в соответствующие медучреждения.

Женщина, 1974 г. р., доставленная в Сабунчинский медцентр, после оказания необходимых медицинских услуг выписана на амбулаторное лечение домой. Мужчина 1980 г.р. прооперирован. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Пострадавший мужчина 1967 г. р. добровольно был госпитализирован в частное медицинское учреждение.

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