https://news.day.az/society/1625815.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 20 км к северу от станции Нардаран.
Магнитуда землетрясения составила 3,1, очаг залегал на глубине 16 км.
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