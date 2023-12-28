В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 20 км к северу от станции Нардаран.

Магнитуда землетрясения составила 3,1, очаг залегал на глубине 16 км.

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